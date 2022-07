Wimbledon 2022, folle servizio da sotto tra le gambe di Kyrgios: Tsitsipas sbaglia (VIDEO) (Di sabato 2 luglio 2022) Nick Kyrgios si è messo in mostra con la solita prelibatezza tecnica, con un pizzico di follia, in occasione del terzo turno di Wimbledon 2022. L’istrionico showman australiano, infatti, agli albori del primo set, ha sorpreso Stefanos Tsitsipas con un servizio da sotto…tra le gambe. Un colpo non inedito, in quanto già tentato da Alexander Bublik e dallo stesso Kyrgios, sebbene efficace come difficilmente prima d’ora. La traiettoria in slice, da sotto, ha sorpreso il greco, il quale ha tentato di rispondere con un approccio a rete repentino, senza successo. Meravigliosa e incredibile soluzione del tennista di Canberra, che vi proponiamo di seguito in formato VIDEO. IL VIDEO DEL folle ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Nicksi è messo in mostra con la solita prelibatezza tecnica, con un pizzico di follia, in occasione del terzo turno di. L’istrionico showman australiano, infatti, agli albori del primo set, ha sorpreso Stefanoscon unda…tra le. Un colpo non inedito, in quanto già tentato da Alexander Bublik e dallo stesso, sebbene efficace come difficilmente prima d’ora. La traiettoria in slice, da, ha sorpreso il greco, il quale ha tentato di rispondere con un approccio a rete repentino, senza successo. Meravigliosa e incredibile soluzione del tennista di Canberra, che vi proponiamo di seguito in formato. ILDEL...

Pubblicità

Eurosport_IT : Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ?… - SkySport : A #Wimbledon c'è #NadalSonego, ma anche un'imperdibile #TsitsipasKyrgios: il programma da sogno di oggi su Sky… - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - zazoomblog : LIVE – Sonego-Nadal 1-6 2-6 1-2 terzo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Nadal #terzo #turno… - leoroma90 : Pronta serie Netflix su #Kyrgios Vs #tsitsipas, #wimbledon, 02.07.2022. Chissà se uscirà entro fine anno -