Graduatorie GPS 2022/24, escluso chi ha presentato domanda nella stessa provincia e per la stessa classe di concorso di inclusione in GaE (Di sabato 2 luglio 2022) I docenti inseriti in GaE potevano presentare domanda per le GPS 2022/24 per la stessa classe di concorso/tipologia di posto di inserimento nelle predette Graduatorie ad esaurimento ma in una provincia diversa, a pena di esclusione. Gli Uffici territoriali competenti iniziano ad emanare i relativi provvedimenti. L'articolo .

