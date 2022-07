Bronzi di Riace | 50 anni dal ritrovamento | l’evento di presentazione delle celebrazioni

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il 16 Agosto ricorre il cinquantenario deldeidi. Per festeggiarlo istituzioni, addetti ai lavori e professori universitari si riuniranno il 7 Luglio per presentare al pubblico la progettualità che vedrà protagonisti idurante tutto il 2022. L’appuntamento è alla Camera dei Deputati, il 7 Luglio alle ore 11:30, con lainiziative legate alla celebrazione di50 1972-2022 – Cinquantesimoversario deldeidi. A partecipare saranno Paolo Brunetti, sindaco di Reggio Calabria, Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale e Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria. Gli interventi previsti saranno ...

Reggio Calabria: l'Archeoclub Area Integrata dello Stretto ha partecipato alle celebrazioni per il 50° anniversario del ritrovamento deidiAnche l' Archeoclub Area Integrata dello Stretto ha partecipato alle celebrazioni per il 50° anniversario del ritrovamento deidi. Con una conferenza tenutasi il 24 ...... rilanciando inoltre la centralità deidinell'anno che celebra i cinquant'anni dal loro ritrovamento. In questo contesto - ha poi aggiunto Calabrò - l'amministrazione comunale ha ... Bronzi di Riace. Identità ritrovata Pericle e Temistocle: le ipotesi A 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace il 7 luglio a Roma verranno presentate le iniziative per celebrare i due guerrieri ...La conferenza aveva lo scopo di fare conoscere ai soci degli altri Archeoclub d’Italia non solo i Bronzi, ma tutto il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ...