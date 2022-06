Woody Allen pronto a dire addio al Cinema: “Farò un altro film e poi vediamo”. Spiega il perché ad Alec Baldwin (Di mercoledì 29 giugno 2022) È un Woody Allen disilluso quello che ha parlato con l’attore e e produttore Cinematografico Alec Baldwin per quasi un’ora su Instagram. Allen a cuore aperto ha rivelato di avviarsi alla fine della carriera per scelta e ha Spiegato le sue motivazioni. Woody Allen si ritira? Il suo discorso ad Alec Baldwin Intervistato in occasione dell’uscita di Zero Gravity, l’ultimo libro pubblicato da Woody Allen e uscito in traduzione italiana con la casa editrice La nave di Teseo, Woody Allen è sembrato stanco e un po’ distaccato dalla passione di tutta una vita: il Cinema. Collegato da casa sua, con una carta da parati ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) È undisilluso quello che ha parlato con l’attore e e produttoretograficoper quasi un’ora su Instagram.a cuore aperto ha rivelato di avviarsi alla fine della carriera per scelta e hato le sue motivazioni.si ritira? Il suo discorso adIntervistato in occasione dell’uscita di Zero Gravity, l’ultimo libro pubblicato dae uscito in traduzione italiana con la casa editrice La nave di Teseo,è sembrato stanco e un po’ distaccato dalla passione di tutta una vita: il. Collegato da casa sua, con una carta da parati ...

