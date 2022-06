Tomaso Trussardi rompe il silenzio su Instagram con una storia enigmatica | un messaggio per Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti?

Pubblicità

Affaritaliani : Tomaso Trussardi lancia una frecciatina social contro Michelle Hunziker - RegalinoV : Tomaso Trussardi, frecciatina social contro Michelle Hunziker? - infoitcultura : Tomaso Trussardi parla di silenzio: le sue parole sono per Eros e Michelle? - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, il legame ritrovato tra Eros e Michelle dopo la separazione da Tomaso Trussardi - zazoomblog : Aurora Ramazzotti il legame ritrovato tra Eros e Michelle dopo la separazione da Tomaso Trussardi - #Aurora… -

Sui social, ex marito della showgirl elvetica, ha scritto un messaggio che, secondo qualcuno, sarebbe indirizzaot contro i tre. Michelle Hunziker, Aurora ed Eros: la reazione di ...Dopo le parole di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti arriva quella che pare essere a tutti gli effetti una sonora frecciata da parte di. L'imprenditore, ex marito della showgirl svizzera, ha fatto arrivare su Instagram un commento: 'A volte la miglior musica è il silenzio , diciamo'. Una storia che sembrerebbe essere ...Tomaso Trussardi, dopo un lungo silenzio e via social, la condivisione con i follower solo di scatti in cui racconta i suoi grandi amori, le figlie Sole e Celeste, il cane Odino e le auto, intorno ...Aurora Ramazzotti intervistata dal Corriere della Sera racconta ka verità sul ritrovato rapporto di papà Eros e mamma Michelle Hunziker ...