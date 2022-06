LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: italiani protagonisti nella vela. A breve Semeraro per l’oro nel kumite (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E italiani IN GARA 14:57 vela – Arrivano nuovi aggiornamenti per quel che riguarda la competizione femminile odierna. Conclusa la terza regata, ed iniziano a delinearsi le prime tre posizioni. Ancora bene la transalpina Noesmoen (4), seconda la spagnola Pilar Gonzalez (7), terza Marta Maggetti (8). Più staccata Giorgia Speciale, decima. 14:54 vela – Nell’IQFOIL femminile dopo due regate guida la francese Noesmoen. Seconde a pari merito l’italiana Marta Maggetti e l’iberica Pilar Gonzalez De La Madrì. 14:50 MEDAGLIERE – Aggiorniamo anche rapidamente la situazione del medagliere di questi Giochi del ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI EIN GARA 14:57– Arrivano nuovi aggiornamenti per quel che riguarda la competizione femminile odierna. Conclusa la terza regata, ed iniziano a delinearsi le prime tre posizioni. Ancora bene la transalpina Noesmoen (4), seconda la spagnola Pilar Gonzalez (7), terza Marta Maggetti (8). Più staccata Giorgia Speciale, decima. 14:54– Nell’IQFOIL femminile dopo due regate guida la francese Noesmoen. Seconde a pari merito l’italiana Marta Maggetti e l’iberica Pilar Gonzalez De La Madrì. 14:50 MEDAGLIERE – Aggiorniamo anche rapidamente la situazione del medagliere di questidel ...

