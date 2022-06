Il viaggio (a piedi) da Milano a Roma di Matteo Valenzisi per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla (Di lunedì 27 giugno 2022) Quella di Matteo Valenzisi è una storia di volontà e altruismo: per raccogliere fondi da donare all’Associazione Italiana sclerosi multipla, ha deciso di partire da Milano e arrivare a Roma a piedi. In totale settecento chilometri, con l’obiettivo di convertire ogni mille metri percorsi in un euro da destinare ad Aism. Il suo viaggio è cominciato il primo giugno e dovrebbe concludersi tra una dozzina di giorni. Originario di Como, 22 anni, una laurea in graphic design conseguita in Danimarca: Valenzisi annuncia il suo arrivo nei vari paesini attraverso i social e chiede ospitalità per la notte. “Fino a oggi ho fatto 350 chilometri e ho raccolto 360 euro – dice – sono partito il primo giugno e ho dovuto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Quella diè una storia di volontà e altruismo: perda donare all’Associazione Italiana, ha deciso di partire dae arrivare a. In totale settecento chilometri, con l’obiettivo di convertire ogni mille metri percorsi in un euro da destinare ad Aism. Il suoè cominciato il primo giugno e dovrebbe concludersi tra una dozzina di giorni. Originario di Como, 22 anni, una laurea in graphic design conseguita in Danimarca:annuncia il suo arrivo nei vari paesini attraverso i social e chiede ospitalità per la notte. “Fino a oggi ho fatto 350 chilometri e ho raccolto 360 euro – dice – sono partito il primo giugno e ho dovuto ...

