Comic-Con 2022: i Marvel Studios ritornano a San Diego dopo tre anni di assenza (Di sabato 25 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Deadline, i Marvel Studios torneranno al Comic-Con di San Diego dopo ben tre anni di assenza. A confermare la notizia è stato Kevin Feige nel corso di una conferenza stampa virtuale di Thor: Love and Thunder. Kevin Feige ha dichiarato: "Saremo al Comic-Con di San Diego il prossimo mese. Siamo molto emozionati. Parleremo dei progetti futuri!".

