San Giorgio la Molara, da questa sera interruzione idrica notturna (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio la Molara (Bn) – "Comunichiamo che a causa della riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione saremo costretti, ad effettuare la chiusura notturna, a partire da oggi 24 giugno 2022, delle zone servite dal Serbatoio Faitillo. La turnazione vedrà la sospensione dell'erogazione dalle 22.00 alle 06.00 del mattino successivo al fine di garantire una regolare distribuzione diurna, le zone interessate saranno le località Crocelle e Serra Mastro Giorgio". questa la nota stampa di Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

