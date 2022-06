Superenalotto | la fortuna li ha spinti al suicidio | la tragedia dopo la felicità

Leggi su chenews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Vincere alè il sogno di molte persone, ma per alcuni le cose non sono andare come speravano.essere diventati milionari si sono tolti la vita: le storie. Vincere al un bel po’ di soldi in una lotteria può essere davvero un aiuto per molte persone. Soprattutto per chi arriva a stento a fine mese ed è alla prese con bollette, lavoro ed impegni quotidiani. Una vita diversa è il sogno di tanti, anche se a volte può rivelarsi un boomerang. Alcuni vincitori del jackpot che sono diventati milionari non hanno retto e hanno deciso di togliersi la vita. Andiamo a vedere le storie. fonte foto: AnsaTutte le persone che si recano in una tabaccheria per giocare alsperano seriamente che la loro vita cambi con l’estrazione di tutti e sei i numeri vincenti. Per chi riesce a vincere si tratta di un ...