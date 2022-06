Tre bambini ucraini sulla papamobile con Bergoglio: 'Popolo martoriato, non dimentichiamo' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Papa Francesco saluta i bambini Roma, 22 giugno 2022 " Tre bambini ucraini a bordo della "papamobile" , stamattina i piccoli profughi hanno accompagnato il Pontefice in piazza San Pietro in occasione ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Papa Francesco saluta iRoma, 22 giugno 2022 " Trea bordo della "" , stamattina i piccoli profughi hanno accompagnato il Pontefice in piazza San Pietro in occasione ...

