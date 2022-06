Calcio: accordo Inter-Chelsea per Lukaku (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - E' sempre più vicino il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il club nerazzurro e il Chelsea sono vicine a chiudere l'accordo sulla base di un prestito oneroso da otto milioni più due di bonus. Il ritorno di Lukaku a Milano potrebbe già avvenire in settimana. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - E' sempre più vicino il ritorno di Romeluall'. Il club nerazzurro e ilsono vicine a chiudere l'sulla base di un prestito oneroso da otto milioni più due di bonus. Il ritorno dia Milano potrebbe già avvenire in settimana.

