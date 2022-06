Lutto nel mondo del cinema: è morto a soli 18 anni Tyler Sanders (Di lunedì 20 giugno 2022) E’ morto improvvisamente a soli 18 anni Tyler Sanders, giovane attore promettente. Non sono ancora chiare le cause del decesso, la famiglia ha disposto un’autopsia che possa far chiarezza sulla morte prematura del diciottenne. Il cinema perde un suo astro nascente, Tyler Sanders è morto improvvisamente giovedì scorso nella sua casa di Los Angeles. Il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 20 giugno 2022) E’improvvisamente a18, giovane attore promettente. Non sono ancora chiare le cause del decesso, la famiglia ha disposto un’autopsia che possa far chiarezza sulla morte prematura del diciottenne. Ilperde un suo astro nascente,improvvisamente giovedì scorso nella sua casa di Los Angeles. Il L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Lutto nel cinema, addio all'attore francese Jean-Louis Trintignant. Tra i suoi film più celebri: 'E Dio... creò la… - afammocasoreta : RT @dreamingtom: 2009-2022 la fine di un’era. sono in lutto. il the vampire diaries universe per sempre nel cuore?? #Legacies - NanaFearless : Cercando di convincermi nel comprare una calcolatrice, dicendomi che serve per dare esami, altrimenti il mio cervel… - RColegioEspana : RT @Unibo: Lutto in Ateneo. È scomparsa Alba Maria Orselli. A lungo professoressa ordinaria di Storia del Cristianesimo Antico all'Universi… - Unibo : Lutto in Ateneo. È scomparsa Alba Maria Orselli. A lungo professoressa ordinaria di Storia del Cristianesimo Antico… -