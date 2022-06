La Gazzetta spiega che l’Inter non si fida fino in fondo di Dybala, perciò vuole più bonus (Di lunedì 20 giugno 2022) Leggere la Gazzetta è esercizio utile. Al Nord i panni sporchi non si lavano in prima pagina, come avviene da noi o quando si scrive del Napoli. Ma tra le pieghe delle pagine interne. E così si scopre perché si è fermata (non arenata) la trattativa tra l’Inter e Dybala. Il punto sono i bonus. La Gazzetta spiega perché si è creato lo stallo. Più che sulla parte fissa dello stipendio (circa 6 milioni) o sul premio alla firma, c’è ancora da lavorare di gomito sui bonus legati alle prestazioni sportive della Joya. E perché? L’ultimo anno in altalena e i problemi fisici che si sono susseguiti impongono all’Inter un po’ di cautela e gli eventuali premi da collegare al contratto sono lo strumento migliore per non fare il passo più lungo della gamba: se ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) Leggere laè esercizio utile. Al Nord i panni sporchi non si lavano in prima pagina, come avviene da noi o quando si scrive del Napoli. Ma tra le pieghe delle pagine interne. E così si scopre perché si è fermata (non arenata) la trattativa tra. Il punto sono i. Laperché si è creato lo stallo. Più che sulla parte fissa dello stipendio (circa 6 milioni) o sul premio alla firma, c’è ancora da lavorare di gomito suilegati alle prestazioni sportive della Joya. E perché? L’ultimo anno in altalena e i problemi fisici che si sono susseguiti impongono alun po’ di cautela e gli eventuali premi da collegare al contratto sono lo strumento migliore per non fare il passo più lungo della gamba: se ...

Pubblicità

PBPcalcio : Molto bella questa frase di #Pioli a @Gazzetta_it , forse spiega un po’ il segreto del suo #Milan: “Le vacanze più… - napolista : La Gazzetta spiega che l’Inter non si fida fino in fondo di #Dybala, perciò vuole più bonus “L’ultimo anno in alta… - KingEric7_ : @PasAH2O @andreamelos94 @tatanka_h O vivono su Narnia o non si spiega, tutti i giorni ci scassano il cazzo ( Sky ga… - grafuio : RT @PeppinInter: @leomigliaccio93 @Gazzetta_it Secondo me la Gazzetta non gli ha perdonato un qualche presunto sgarbo, altrimenti non si sp… - tidand7 : @IlBuonFabio @Gazzetta_it Spero di sbagliarmi ma davvero puzza di mancata intesa sui piano futuri. Paolino ha in me… -