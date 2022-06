“Il Napoli sta pensando al doppio colpo dal Verona”: c’è l’annuncio alla radio ufficiale (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua la ricerca del Napoli di un attaccante che possa dare man forte a Victor Osimhen. Il rinnovo di Mertens sembra sempre più un miraggio, e tante squadre hanno chiesto informazioni per Petagna. Secondo quanto dichiarato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “radio Goal” su radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli ha individuato il profilo perfetto: si tratta di Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas Verona. Giovanni Simeone (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) “Il Napoli sta pensando concretamente al Cholito Simeone“, queste le parole del giornalista della radio ufficiale del club partenopeo. Che ha inoltre aggiunto, in seguito, che assieme all’attaccante il Napoli potrebbe ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) Continua la ricerca deldi un attaccante che possa dare man forte a Victor Osimhen. Il rinnovo di Mertens sembra sempre più un miraggio, e tante squadre hanno chiesto informazioni per Petagna. Secondo quanto dichiarato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Goal” suKiss Kiss, ilha individuato il profilo perfetto: si tratta di Giovanni Simeone, attaccante dell’Hellas. Giovanni Simeone (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) “Ilstaconcretamente al Cholito Simeone“, queste le parole del giornalista delladel club partenopeo. Che ha inoltre aggiunto, in seguito, che assieme all’attaccante ilpotrebbe ...

Pubblicità

Sere72045252 : @MongielloTina @Angela11215675 Ma noo, avrà preso una foto della mamma che aveva sul cel. Figurati, domani deve ess… - gilnar76 : VIDEO | IL #Napoli NON CI STA: MULTA IN ARRIVO PER IL GIOCATORE! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - _Axel100 : RT @fdrpzebra16: Di Maria sta dando il riflesso preciso della conseguenza dell'idea che la Juventus stessa sta dando attraverso la sua comu… - Mastiffs16 : @julien170905 @GokuForzaMilan A quanto vedo a Napoli sta arrivando roba potente - towerfelix : @Onestidal2007 @Napolinblack @Horseman003 @RafAuriemma Si ma infatti il problema sta proprio li… la Juve una volta… -