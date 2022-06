Europei Giovanili di karate: l’Italia vince 12 medaglie (Di domenica 19 giugno 2022) Una grande giornata conclusiva ai Campionati Europei Giovanili di karate, in scena a Praga, dove la squadra azzurra ha portato a casa 12 medaglie su 17 finali disputate, tra Cadetti, Juniores e U21 nel kata individuale e a squadre e nel kumite individuale. Dopo due ottime giornate di eliminatorie, anche oggi, nelle prestazioni più importanti, gli azzurrini non hanno deluso e hanno continuato a dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Le 12 medaglie sono 1 oro, 2 argenti e 9 bronzi. Cominciamo dalle squadre di kata, classi miste Cadetti e Juniores, dove la nazionale ha conquistato una medaglia d’oro ed una d’argento. La prima con la squadra femminile, composta da Gruppioni, Padoan e Tagliafierro, che si è messa al collo l’oro ai danni della squadra francese, sconfitta 24.96 a 23.92. La seconda, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 giugno 2022) Una grande giornata conclusiva ai Campionatidi, in scena a Praga, dove la squadra azzurra ha portato a casa 12su 17 finali disputate, tra Cadetti, Juniores e U21 nel kata individuale e a squadre e nel kumite individuale. Dopo due ottime giornate di eliminatorie, anche oggi, nelle prestazioni più importanti, gli azzurrini non hanno deluso e hanno continuato a dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Le 12sono 1 oro, 2 argenti e 9 bronzi. Cominciamo dalle squadre di kata, classi miste Cadetti e Juniores, dove la nazionale ha conquistato una medaglia d’oro ed una d’argento. La prima con la squadra femminile, composta da Gruppioni, Padoan e Tagliafierro, che si è messa al collo l’oro ai danni della squadra francese, sconfitta 24.96 a 23.92. La seconda, ...

