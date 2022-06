Inter e il Lukaku day. Juventus ancora al palo, crescono i rimpianti per Marotta. Milan, serve accelerare per il rinnovo di Maldini (Di venerdì 17 giugno 2022) Allegri è perplesso sul mercato Juventus, gli aumenti di capitale degli ultimi due anni da quasi 700 milioni per il momento sono una zavorra per il club bianconero e non basterà certo l’annuncio in grande stile del ritorno di Pogba per lasciare un segno importante. Intanto, i rimpianti per Marotta messo alla porta da Andrea Agnelli continuano a crescere perché, dall’altra parte, l’Inter, pur tra i paletti del nuovo Fair Play finanziario sembra avere idee ed energia da vendere. Un esempio? Ha in mano Bellanova per il dopo Perisic, ma parla anche con gli agenti di Cambiaso e in settimana ha incontrato in sede quelli di Udogie. Intanto, l’incontro programmato per oggi (venerdì 17 giugno) con il Chelsea dovrebbe portare alla fumata bianca per Lukaku. Milan: RALLENTAMENTI SULLA TABELLA DI ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Allegri è perplesso sul mercato, gli aumenti di capitale degli ultimi due anni da quasi 700 milioni per il momento sono una zavorra per il club bianconero e non basterà certo l’annuncio in grande stile del ritorno di Pogba per lasciare un segno importante. Intanto, ipermesso alla porta da Andrea Agnelli continuano a crescere perché, dall’altra parte, l’, pur tra i paletti del nuovo Fair Play finanziario sembra avere idee ed energia da vendere. Un esempio? Ha in mano Bellanova per il dopo Perisic, ma parla anche con gli agenti di Cambiaso e in settimana ha incontrato in sede quelli di Udogie. Intanto, l’incontro programmato per oggi (venerdì 17 giugno) con il Chelsea dovrebbe portare alla fumata bianca per: RALLENTAMENTI SULLA TABELLA DI ...

