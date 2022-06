Il film di Barbie prende forma: Margot Robbie è Barbie e Ryan Gosling confermato per Ken (Di venerdì 17 giugno 2022) Mancava solamente il film a coronare la lunga e fortunata carriera della Barbie, la bambola amata dalle bambine di tutto il mondo che a partire dal 1959 ha avuto una diffusione tale da diventare la bambola, in assoluto, più venduta al mondo. Ryan Gosling in Barbie – TwitterE non poteva mancare, dopo oltre 60 anni di storia, un film che ne celebri il successo. Un film a tinte molto colorate, che uscirà nel luglio del 2023, che racconterà la storia di Barbie e del suo fidanzato storico, Ken. L’annuncio della data d’uscita del film e la foto dal set del film Barbie sono stati pubblicati su Twitter dalla Warner Bros., ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Mancava solamente ila coronare la lunga e fortunata carriera della, la bambola amata dalle bambine di tutto il mondo che a partire dal 1959 ha avuto una diffusione tale da diventare la bambola, in assoluto, più venduta al mondo.in– TwitterE non poteva mancare, dopo oltre 60 anni di storia, unche ne celebri il successo. Una tinte molto colorate, che uscirà nel luglio del 2023, che racconterà la storia die del suo fidanzato storico, Ken. L’annuncio della data d’uscita dele la foto dal set delsono stati pubblicati su Twitter dalla Warner Bros., ...

