Cina | varata la portaerei Fujian nome della provincia davanti a Taiwan

angelo_falanga : ?????? Il 17 giugno è stata varata presso il cantiere Jiangnan di Shanghai la terza portaerei cinese Fujian (b.n. 18)… - Luxgraph : L’enorme portaerei varata dalla Cina: è la prima al mondo a competere con quella americana #corriere #news #2022… - 539th : 2) Shandong: varata nel 2017 è stata costruita in Cina usando la Lioaning come modello ma con parecchie migliorie (… - 539th : Tornando alle portaerei cinesi queste sono: 1) Liaoning: (circa 60mila tonnellate di dislocamento) nave varata da c… - Slake761 : Cina, varata la prima nave drone: naviga senza equipaggio (e grazie all'intelligenza artificiale) -

... la prima sviluppata tutta in. Il lancio della Fujian e' avvenuto con un ritardo di settimane sulla tempistica originaria per l'ondata di Covid - 19 che ha colpito Shanghai, portando al lockdown ...Si chiama Fujian , dal nome della provincia cinese che scruta le coste di Taiwan , la terza e più moderna portaerei della, appenaa Shanghai. Un nome che risuona come un avvertimento o un monito alla comunità internazionale e al governo di Taipei, che Pechino sembra non voler più accettare di riconoscere ...La Cina ha lanciato ufficialmente la sua terza portaerei alla quale e' stato dato il nome di Fujian, la provincia che e' di fronte all'isola ...Ulteriore prova delle ambizioni da superpotenza militare di Pechino. E' la prima, tra le tre in dotazione, con catapulta interamente progettata e costruita dagli esperti del Paese ...