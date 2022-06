Decreto legge 2022: verso la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i lavoratori (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl processo di digitalizzazione e di fatturazione elettronica (E-fattura) intrapreso dal governo italiano per contrastare l’evasione fiscale – introdotto dalla legge di Bilancio 2018 ed attivo dal primo gennaio 2019 – sta ora inglobando anche le altre categorie fin ora escluse dai provvedimenti. Con il nuovo Decreto legge n.36/2022 infatti, anche i contribuenti in regime forfettario dovranno adeguarsi alla nuova regolamentazione dal 1 luglio 2022. Siamo oramai agli sgoccioli ed a questa data, dovranno fare riferimento tutti i contribuenti con un fatturato annuo superiore ai 25 mila euro; chi è attualmente al di sotto di tale soglia invece, sarà “rimandato” a partire dal 2023. L’emissione della fattura ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl processo di digitalizzazione e di(E-fattura) intrapreso dal governo italiano per contrastare l’evasione fiscale – introdotto dalladi Bilancio 2018 ed attivo dal primo gennaio 2019 – sta ora inglobando anche le altre categorie fin ora escluse dai provvedimenti. Con il nuovon.36/infatti, anche i contribuenti in regime forfettario dovranno adeguarsi alla nuova regolamentazione dal 1 luglio. Siamo oramai agli sgoccioli ed a questa data, dovranno fare riferimentoi contribuenti con un fatturato annuo superiore ai 25 mila euro; chi è attualmente al di sotto di tale soglia invece, sarà “rimandato” a partire dal 2023. L’emissione della fattura ...

