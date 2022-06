Putin malato, l'analista: «Ipocondriaco, gira sempre con i dottori ed è fissato con il botox» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Come sta Putin? Ipocondriaco o malato cronico? Il professor Michael Clarke, studioso di guerra del King's College di Londra, ha affermato che la materia è molto dibattuta: cosa ha il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 15 giugno 2022) Come stacronico? Il professor Michael Clarke, studioso di guerra del King's College di Londra, ha affermato che la materia è molto dibattuta: cosa ha il...

Giovann75194542 : Gira voce che Putin è malato e gira sempre con medici al seguito e allora Mattarella che gira con un equipe medica… - BerlinoRoma70 : @lele09011975 No. Qualche mese fa è uscito un articolo nel quale si faceva riferimento ad una patologia che lo rend… - Luca_Mussati : @BergaminiAldo @JoeBlack781 @HuffPostItalia Il problema è che Putin essendo malato di cancro e demente non capisce che è fallito. - brunkkk : @Capezzone @atlanticomag @jimmomo Malato grave; economia in fallimento... Ma non Putin e la Russia!!! L'Italia e l'Europa!!! - Loretomammamia : @FCesello Ma Putin sempre sarà il malato... -