Renata aveva paura del compagno della madre. Lui è andato al bar dopo averle uccise (Di martedì 14 giugno 2022) Orrore nel Modenese. Un uomo ha tolto la vita a suon di fucilate alla moglie e alla figlia di lei. dopodiché si è recato al bar in tranquillità. Cresce il numero delle donne uccise dai propri compagni o ex compagni. Pochi giorni fa a Vicenza un uomo, nel medesimo giorno ha ucciso la ex moglie L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 14 giugno 2022) Orrore nel Modenese. Un uomo ha tolto la vita a suon di fucilate alla moglie e alla figlia di lei.diché si è recato al bar in tranquillità. Cresce il numero delle donnedai propri compagni o ex compagni. Pochi giorni fa a Vicenza un uomo, nel medesimo giorno ha ucciso la ex moglie L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

fanpage : Emerge solo ora dopo il terribile omicidio. Gabriela Trandafir, la donna uccisa insieme a sua figlia Renata, aveva… - Galiriel : RT @Narr_Azioni: Ha confessato il marito di Gabriela. È stato lui ad uccidere la donna e la figlia di lei, Renata. E, come sospettavamo, si… - veterof76 : RT @Narr_Azioni: Ha confessato il marito di Gabriela. È stato lui ad uccidere la donna e la figlia di lei, Renata. E, come sospettavamo, si… - antonio65683279 : Giudici che non sono in grado di valutare pericolosità uomini e non riescono a proteggere donne meritano licenziame… - dvaldi1 : RT @Narr_Azioni: Ha confessato il marito di Gabriela. È stato lui ad uccidere la donna e la figlia di lei, Renata. E, come sospettavamo, si… -