Pubblicità

biagioliva8811 : @ilgiornale Giuseppe Provenzano , il nulla che si agita.. - giuseppenotarn1 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #13giugno 1983 A Monreale(PA) vengono uccisi 3 giovani carabinieri:Mario D'Aleo, Giuseppe Bommarito e… - FPugliaVE : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #13giugno 1983 A Monreale(PA) vengono uccisi 3 giovani carabinieri:Mario D'Aleo, Giuseppe Bommarito e… - ZPeppem : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #13giugno 1983 A Monreale(PA) vengono uccisi 3 giovani carabinieri:Mario D'Aleo, Giuseppe Bommarito e… - MgraziaT : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #13giugno 1983 A Monreale(PA) vengono uccisi 3 giovani carabinieri:Mario D'Aleo, Giuseppe Bommarito e… -

L'HuffPost

... giro l'Italia e molti vivono con sofferenza il nostro appoggio al governo ', ha ammesso... E' come se, Boccia, Zingaretti, Bettini, un'ala del Pd cerchi in tutti i modo di ...... Andrea Mandelli e Ettore Rosato; il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà; il Vicesegretario e il Capogruppo del Partito Democratico,e Debora Serracchiani; ... Giuseppe Provenzano: "Temo di rivedere il vecchio film del governo Monti. Non possiamo permettercelo " Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, andiamo al dunque: il Pd è il primo partito ma, attorno, il campo largo è un campo deserto, segnato dall’estinzione del M5s. Andiamo con ordine. Quando la ...Fratelli d'Italia cresce e Provenzano (Pd) la spara grossa: "La Meloni rappresenta una destra estrema, inadatta a governare, attraversata da sentimenti xenofobi e reazionari" ...