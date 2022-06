Calciomercato Napoli, per Ostigard è virtualmente fatta: i dettagli (Di martedì 14 giugno 2022) Leo Ostigard è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport si discutono soltanto gli ultimi piccoli dettagli con il Brighton prima della fumata bianca.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 14 giugno 2022) Leoun nuovo giocatore del. Come riportato da La Gazzetta dello Sport si discutono soltanto gli ultimi piccolicon il Brighton prima della fumata bianca....

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, vicino il rinnovo di #Meret. Come vice si pensa a un profilo di esperienza, idea… - SkySport : Napoli, Mertens: 'Pensavo di restare ma nessuno mi ha chiamato. Ora voglio un bel club' #SkySport #Napoli #Mertens - calciomercatoit : ????#Mertens: “Voglio solo fare una buona scelta, trovare una squadra forte. Pensavo di restare al #Napoli, non ho an… - cmdotcom : #Napoli, quanti giocatori in bilico: dall'addio di #Mertens ai 'no' di #Ospina e #Fabián, con il problema… - sportli26181512 : Napoli, Meret vicino al rinnovo: idea Sirigu come vice. Le news di calciomercato: La società azzurra ha deciso di p… -