Di cosa tratta il kolossal indiano RRR e perché tutti lo guardano (Di lunedì 13 giugno 2022) L'era dello streaming ha senz'altro i suoi lati negativi, ma ha anche contribuito a rendere il mondo un luogo più piccolo, almeno per quanto riguarda l'intrattenimento. In passato, una serie tv del calibro di Squid Game sarebbe potuta diventare una leggenda, tramandata attraverso cassette VHS di seconda generazione o DVD Region 3. Invece, è riuscita a trasformarsi in un fenomeno internazionale da un giorno all'altro. Lo stesso vale per RRR, un blockbuster indiano che ora è a portata di clic degli iscritti Netflix più curiosi, dopo aver fatto da marzo il pieno di spettatori in India e in una manciata di proiezioni negli Stati Uniti. Il film ha avuto un clamoroso successo di pubblico, come dimostrano le reazioni entusiastiche che si sono scatenate sui social media da quando è arrivato su Netflix il 20 maggio, un'uscita anticipata rispetto al debutto previsto per giugno a ...

