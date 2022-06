Lezioni amministrative | la lista dei 18 impresentabili stilata dalla Commissione parlamentare Antimafia

(Di sabato 11 giugno 2022) Le ee si avvicinano e, come spesso accade, si è già creata ladei candidati. Secondo il vaglio della, sono in tutto 18. Laha esaminato oltre 19 mila partecipanti alle edel 12 giugno. “Sono emerse alcune situazioni a mio avviso imbarazzanti”, ha dichiarato Nicola Morra, presidente della, che ha poi aggiunto: “Dobbiamo essere molto attenti nel nostro lavoro a tutela del diritto degli elettori di avere liste ‘pulite’ e a tutela del diritto dei candidati ad essere sottoposti al giudizio degli elettori senza errori”. I 18 candidati ...

Pubblicità

Nandinogiallo : @AcrobatBlank @a_meluzzi @AntonioSocci1 Così nulla cambia….l’astensione di massa sarebbe opportuna alle lezioni amministrative e politiche - MarcoLudovico2 : RT @MarcoLudovico2: @VanzettoM @borghi_claudio Beh se la consapevolezza degli elettori è quella dimostrata alle amministrative con Gualtier… - MarcoLudovico2 : @VanzettoM @borghi_claudio Beh se la consapevolezza degli elettori è quella dimostrata alle amministrative con Gual… - alessandrop543 : @petergomezblog @fattoquotidiano Letta ha iniziato lezioni serali da Orsini? Il suo problema non è la guerra ma le elezioni amministrative! -

Sky Tg24

Il Teatro Fantàsia, inoltre, grazie alledi prova gratuita, offre l'opportunità a tutte le ... Elezioni2022 Candidati sindaco Candidati al consiglio comunaleIn particolare lecoinvolgono 4 capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, Catanzaro e ... Chiusura di una parte dell'edificio scolastico, ovvero sospensione delle/attività ... Elezioni comunali, come si esprimono le preferenze: la guida al voto LOMBRIASCO Lombriasco vedrà un solo candidato sindaco alle elezioni amministrative. A contendere la poltrona all'attuale assessore Daniele Ronco (Siamo Lombriasco), sarà quindi solamente il quorum.Domani dalle 7 alle 23 urne aperte per le amministrative e per i cinque referendum sulla giustizia. In Lombardia si rinnovano sindaci e consiglieri di 128 amministrazioni. Tre sono capoluoghi di ...