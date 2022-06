Taekwondo | Simone Alessio | “Ho cambiato tattica rispetto a Tokyo Una sola gara mi renderebbe appagato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sulla scia dei fasti di2020, lo sport italiano sta collezionando svariati trionfi anche nella primavera 2022. Tra i grandi protagonisti delle ultime settimane va menzionato, stella lucente delcapace di dominare prima gli Europei e poi il Grand Prix svoltosi a Roma nello scorso fine settimana. Un talento purissimo che non scopriamo di certo oggi: nel 2019 fu il primo italiano a conquistare il titolo di campione del mondo in questo sport (allora combatteva nella categoria non olimpica dei -74 kg, ora nella -80 kg). Nel 2021 ha dovuto fronteggiare la grande delusione per la medaglia solo sfiorata ai Giochi nel Sol Levante, tuttavia quell’episodio negativo lo ha temprato: oggiè ancora più forte, come d’altronde raccontano i ...