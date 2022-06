(Di martedì 7 giugno 2022) Andreasse la vedrà contro il francese Adriennel primo turno del torneo Atp 250 di S-. L’azzurro si è qualificato per il tabellone principale dell’evento olandese nella giornata di domenica. Ha dovuto però aspettare la giornata odierna per conoscere il nome del proprio avversario, in quanto il draw cadetto è potuto terminate solamentea causa della pia del lunedì. L’urna non è stata benevola con. Affronterà un giocatore che sull’erba riesce a dare il meglio di sè con i propri colpi piatti ed un gioco estremamente vario. Anche Andreas però è un maestro della superficie e sicuramente sarà una partita alla pari. Il transalpino conduce per 2-1 negli scontri diretti sull’erba ma tutti e tre i precedenti sono molto datati. ...

Advertising

sportface2016 : #LibemaOpen | Primo turno #Seppi vs #Mannarino: a che ora e come seguirla - sportface2016 : #LibemaOpen | Il tabellone con i qualificati: Andreas #Seppi accoppiato al francese Adrien #Mannarino - cannovazzi : RT @lorenzofares: A 38 anni e 4 mesi, l'intramontabile #Seppi ???? batte 75 67 63 Gijs Browuer ???? e approda nel main draw dell'#ATP 250 di s-… - MercRF : RT @lorenzofares: A 38 anni e 4 mesi, l'intramontabile #Seppi ???? batte 75 67 63 Gijs Browuer ???? e approda nel main draw dell'#ATP 250 di s-… - Fprime86 : RT @lorenzofares: A 38 anni e 4 mesi, l'intramontabile #Seppi ???? batte 75 67 63 Gijs Browuer ???? e approda nel main draw dell'#ATP 250 di s-… -

SPORTFACE.IT

Adesso perè tempo di attesa per conoscere il nome del suo avversario di primo turno nel tabellone principale. Questo sarà uno tra l'australiano Duckworth, il franceseo una tra le ...Non c'è alcun italiano al via in attesa di Andreas, che dovrà giocare il turno decisivo delle ...vs (Q) Ivashka vs McDonald Ruusuvuori vs (6) Van De Zandschulp (4) De Minaur vs byevs (... Seppi-Mannarino in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp S-Hertogenbosch 2022 A che ora e come seguire la sfida tra Andreas Seppi ed il francese Mannarino, incontro di primo turno al torneo Atp di S-Hertogenbosch 2022.Il tabellone principale del torneo Atp 250 di S-Hertogenbosch 2022. Al via tanti big tra cui Daniil Medvedev: c'è anche Andreas Seppi.