Referendum giustizia, i cinque quesiti spiegati | 3. Separazione delle funzioni: strada spianata verso un pm che prende ordini dalla politica (Di martedì 7 giugno 2022) Il terzo quesito (scheda gialla) è uno dei più lunghi e contorti mai proposti in un Referendum: ben 7.500 caratteri, un’intera pagina di giornale. Il motivo? Si vorrebbero abrogare, una per una, tutte le norme – contenute in vari testi di legge – che fanno riferimento alla possibilità dei magistrati italiani di passare dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice. Il titolo, infatti, è “Separazione delle funzioni dei magistrati”. “Separazione delle funzioni” è un concetto diverso da “Separazione delle carriere“, la storica battaglia di Silvio Berlusconi (che la definì la “riforma simbolo” mai realizzata per colpa degli alleati di governo): per distinguere le carriere dei magistrati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Il terzo quesito (scheda gialla) è uno dei più lunghi e contorti mai proposti in un: ben 7.500 caratteri, un’intera pagina di giornale. Il motivo? Si vorrebbero abrogare, una per una, tutte le norme – contenute in vari testi di legge – che fanno riferimento alla possibilità dei magistrati italiani di passarefunzione di pubblico ministero a quella di giudice. Il titolo, infatti, è “dei magistrati”. “” è un concetto dida “carriere“, la storica battaglia di Silvio Berlusconi (che la definì la “riforma simbolo” mai realizzata per colpa degli alleati di governo): per distinguere le carriere dei magistrati ...

