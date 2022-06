Milan, Gazzetta: “Ibra ancora rossonero” (Di martedì 7 giugno 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta il quotidiano La Gazzetta ad oggi il futuro di Ibra pare essere ancora al Milan nonostante la grande abbondanza offensiva. ancora un grande infortunio per Zlatan, ma ancora una volta il grande bomber pare davvero non arrendersi alle difficoltà e sarebbe pronto al rinnovo ancora una volta con il Milan. La squadra di Pioli ha livello numerico dal punto di vista degli attaccanti è messa bene e sta per apportare anche molte modifiche. Vedremo dove potrà mettersi Zlatan e cosa potrà dare ancora al club. “Firmo per amore” titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport riferendosi al prolungamento imminente di Zlatan Ibrahimovic. Il legame con ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 giugno 2022)- Come riporta il quotidiano Laad oggi il futuro dipare esserealnonostante la grande abbondanza offensiva.un grande infortunio per Zlatan, mauna volta il grande bomber pare davvero non arrendersi alle difficoltà e sarebbe pronto al rinnovouna volta con il. La squadra di Pioli ha livello numerico dal punto di vista degli attaccanti è messa bene e sta per apportare anche molte modifiche. Vedremo dove potrà mettersi Zlatan e cosa potrà dareal club. “Firmo per amore” titola in prima pagina Ladello Sport riferendosi al prolungamento imminente di Zlatanhimovic. Il legame con ...

