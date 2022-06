LIVE Camila Giorgi-Kartal 6-4 6-3, WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: buona la prima sull’erba della marchigiana (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BASILASHVILI (4° MATCH DALLE 11.00) Camila Giorgi b. Sonay Kartal 6-4 6-3. In corridoio il cross di rovescio della britannica, e dunque è buona la prima sull’erba dell’azzurra. AD-40 Match point Giorgi. Non contiene il dritto dell’avversaria Kartal. Seconda palla match. 40-40 Sul nastro il rovescio della marchigiana. Si va ai vantaggi. 40-30 Match point Giorgi! Spaziale questo dritto in arretramento dell’azzurra! 30-30 Con coraggio Camila piazza il dritto vincente in uscita dal servizio. 15-30 Non passa la risposta di rovescio ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-BASILASHVILI (4° MATCH DALLE 11.00)b. Sonay6-4 6-3. In corridoio il cross di rovesciobritannica, e dunque èladell’azzurra. AD-40 Match point. Non contiene il dritto dell’avversaria. Seconda palla match. 40-40 Sul nastro il rovescio. Si va ai vantaggi. 40-30 Match point! Spaziale questo dritto in arretramento dell’azzurra! 30-30 Con coraggiopiazza il dritto vincente in uscita dal servizio. 15-30 Non passa la risposta di rovescio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kartal 6-4 5-2 WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: la britannica serve per rimanere nel match -… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kartal 3-2 WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: break e controbreak in avvio di partita - #Camila… - gerardg50983360 : Camila Cabello - Lola (Official Live Performance) | Vevo ft. Yotuel - livetennisit : WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Gi… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kartal WTA Nottingham 2022 in DIRETTA: debutto sull’erba contro la wild-card locale - #Camila… -