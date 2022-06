(Di lunedì 6 giugno 2022) Il quarto Grand Slam stagionale del World Tour di2022 (l’ultimo prima dell’inizio del periodo di qualificazione olimpica) è ormai andato in archivio asenza piazzamenti sul podio per la Nazionale Italiana, che ha però portato ben 6 atleti su 16 al Final Block nonostante l’assenza di quasi tutti i “titolari” che avevano partecipato un mese fa agli Europei. Certo, Georgia a parte (che ha schierato le proprie stelle nell’appuntamento di casa) anche molti altri Paesi di prima fascia hanno portato le seconde linee indei tornei che assegneranno punti per il ranking olimpico. La selezione azzurra ha collezionato addirittura sei quinti posti, perdendo tutte le finaline disputate. L’unico vero rimpianto è però legato al risultato di, alla seconda gara nella nuova categoria ...

JudoTalk : RT @Fispic_official: ?? #Judo: medaglie e buoni piazzamenti al Grand Prix, gli azzurri avanzano nel Ranking! ?? ???? ?? ?? - Fispic_official : ?? #Judo: medaglie e buoni piazzamenti al Grand Prix, gli azzurri avanzano nel Ranking! ?? ???? ?? ??… -

...Erano circolate delle indiscrezioni in cui si diceva che i rapporti tra voi non erano. È ... Quando l'atleta combatte un incontro di, c'è l'arbitro che comunque ha un ruolo importante, cioè ...Fine settimana in trasferta per i judoka della categoria juniores che hanno partecipato presso il centro olimpico FIJLKAM di Lido di Ostia ai Campionati Italiani under 21. I qualificati alle finali ... Judo, buoni riscontri per alcuni giovani azzurri a Tbilisi in attesa del miglior Manuel Lombardo Si è svolto sabato 4 maggio presso la splendida cornice della piazza del comune di Recco il 19° Trofeo Moltedo, prestigiosa gara a squadre di judo riservata alla classe “ragazzi” organizzata dalla ...SIENA. Ottime prestazioni per gli esordienti del CUS Siena judo al Trofeo Città di Rosignano Memorial “M. Monti”. Nella classe esordienti A hanno ...