(Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certae delledipresa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli immigrati. Solidarietà alle giovani, costrette a subire questo episodio indegno per aver voluto passare una semplice giornata di svago al parco divertimenti”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, in riferimento alle presunte molestie subite da sei ragazze minorenni da un gruppo di nordafricani su un treno diretto a Milano.

... interessato soprattutto ad avere più voti di lista di Giorgia, per marcare, in caso di ... Flavio Tosi si può definire un politico di lungo corso, visto che ha 52 anni, è stato assessore...... Salvini osa perfino indispettire La Russa, Storace e un po' anche la, mettendosi ad ...russa E annunciava nell'occasione "l'appuntamento col ministro della Crimea per venire in, in ... Veneto: Meloni, 'nessuna parola sdegno da sinistra e femministe' Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in riferimento alle presunte molestie subite da sei ragazze minorenni da un gruppo di nordafricani su un treno diretto a Milano ...Secondo Giorgia Meloni, segretario nazionale di Fratelli d'Italia 'ben venga chiunque faccia delle cose che ritiene utili per trovare delle soluzioni, dopo di che è con il Governo di cui fa parte che ...