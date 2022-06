Aperture sui diritti delle donne e ruolo chiave dell’Arabia Saudita sull’energia: così bin Salman vuole pulire la sua reputazione (Di sabato 4 giugno 2022) Le donne saudite si sono spostate da dietro il volante a sotto il cofano. Un’officina di riparazione auto in Arabia Saudita si sta rivolgendo a una fonte finora non sfruttata per nuovi meccanici: le donne, a cui solo quattro anni fa non era nemmeno permesso guidare. Al garage Petromin Express di Jeddah, sulla costa del Mar Rosso, le nuove addette controllano l’olio e cambiano le gomme insieme ai loro colleghi maschi, sono parte di una spinta a livello nazionale per portare più donne nel mondo del lavoro. Eppure le tirocinanti hanno, forse inevitabilmente, incontrato una serie di barriere quando sono entrate in un campo dominato dagli uomini in tutto il mondo, e ancor di più nel regno musulmano conservatore. In diverse hanno raccontato all’agenzia Afp che i loro primi mesi di lavoro hanno portato lampi di insicurezza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Lesaudite si sono spostate da dietro il volante a sotto il cofano. Un’officina di riparazione auto in Arabiasi sta rivolgendo a una fonte finora non sfruttata per nuovi meccanici: le, a cui solo quattro anni fa non era nemmeno permesso guidare. Al garage Petromin Express di Jeddah, sulla costa del Mar Rosso, le nuove addette controllano l’olio e cambiano le gomme insieme ai loro colleghi maschi, sono parte di una spinta a livello nazionale per portare piùnel mondo del lavoro. Eppure le tirocinanti hanno, forse inevitabilmente, incontrato una serie di barriere quando sono entrate in un campo dominato dagli uomini in tutto il mondo, e ancor di più nel regno musulmano conservatore. In diverse hanno raccontato all’agenzia Afp che i loro primi mesi di lavoro hanno portato lampi di insicurezza, ...

Advertising

darfil2 : RT @CollotMarta: Sui salari Visco stoppa anche le aperture più timide. Con @potere_alpopolo continuiamo la campagna #almeno10 per l'introdu… - AdornatoAntonio : RT @CollotMarta: Sui salari Visco stoppa anche le aperture più timide. Con @potere_alpopolo continuiamo la campagna #almeno10 per l'introdu… - MelaCar51 : RT @CollotMarta: Sui salari Visco stoppa anche le aperture più timide. Con @potere_alpopolo continuiamo la campagna #almeno10 per l'introdu… - alepileri67 : RT @CollotMarta: Sui salari Visco stoppa anche le aperture più timide. Con @potere_alpopolo continuiamo la campagna #almeno10 per l'introdu… - SamApu113 : RT @CollotMarta: Sui salari Visco stoppa anche le aperture più timide. Con @potere_alpopolo continuiamo la campagna #almeno10 per l'introdu… -