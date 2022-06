Scambio Luis Alberto-Zielinski | trattativa complicata per tre motivi

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il Napoli, dopo la conquista della Champions League, dovrà riuscire a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il primo anno di Spalletti porta con sé tanta consapevolezza e qualche rimpianto, soprattutto in ottica Scudetto. Sarebbe bastato poco agli azzurri per giocarsela fino all’ultimo e rendere reale il sogno tricolore. Il calciomercato, si sa, può essere un crocevia fondamentale per analizzare obiettivi e scelte delle società. In ottica calciomercato ha lasciato tutti a bocca aperta l’indiscrezione riguardante lo. Azzurri e biancocelesti potrebbero trovare un accordo per dare nuova linfa ai due fantasisti ma, come scrive quest’oggi Repubblica, laè molto. Lazio’s Spanish midfielder...