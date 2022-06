Gli orecchini a cerchio più speciali dell’estate 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli hoops, ovvero gli orecchini a cerchio, un tipo di gioiello che durante l’estate torna sempre di moda, e il 2022 non fa eccezione. Tanti i motivi per indossare questi preziosi, uno su tutti è che illuminano il volto. Attenzione a scegliere la forma e la grandezza giusta, soprattutto se si vuole evitare l’effetto anni 80. Ma questa stagione ce ne sono davvero di tutti i tipi, da quelli coloratissimi ai modelli con i pendenti. Mini C’è chi lamenta il fatto che gli orecchini a cerchio siano scomodi, ma nella versione mini, che è anche la più moderna, sono comodi e facili da indossare tutti i giorni. Basta guardare ad esempio la versione creata da Monica Vinander: eleganti mini cerchi cosparsi di brillanti o quella di PLV (nella foto) divertente e con tanto di conchiglia perfetta per l’estate ... Leggi su amica (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli hoops, ovvero gli, un tipo di gioiello che durante l’estate torna sempre di moda, e ilnon fa eccezione. Tanti i motivi per indossare questi preziosi, uno su tutti è che illuminano il volto. Attenzione a scegliere la forma e la grandezza giusta, soprattutto se si vuole evitare l’effetto anni 80. Ma questa stagione ce ne sono davvero di tutti i tipi, da quelli coloratissimi ai modelli con i pendenti. Mini C’è chi lamenta il fatto che glisiano scomodi, ma nella versione mini, che è anche la più moderna, sono comodi e facili da indossare tutti i giorni. Basta guardare ad esempio la versione creata da Monica Vinander: eleganti mini cerchi cosparsi di brillanti o quella di PLV (nella foto) divertente e con tanto di conchiglia perfetta per l’estate ...

Advertising

speranza_viva : RT @chiaschi: La bellezza e l'eleganza di #KateMiddleton, praticamente è nata per essere regina regina.?? Con gli orecchini di #ladyd #Royal… - s0ftjake : ho appena notato gli orecchini a cerchietto con i fiorellini che indossa fabrizio. tutto bene ???????????????? - tweet_thevalley : ho fatto gli orecchini da 3/4 giorni (non ricordo) e ancora mi fanno male, è normale? non sono rossi, quindi non capisco perché - giannooooooooo : immagina cercare di recuperare le ultime materie solo per fare un torto a to ma e farti gli orecchini?? - monoIocale : a voi che non puzzano gli orecchini svelatemi il trucco -