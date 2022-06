"Troppo mascolina, assolti gli stupratori". Ma la Cassazione annulla la sentenza (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Corte d'Appello aveva assolto i due stupratori ritenendo poco credibile la denuncia della vittima per via del suo aspetto fisico. La Cassazione ha annullato la sentenza Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Corte d'Appello aveva assolto i dueritenendo poco credibile la denuncia della vittima per via del suo aspetto fisico. Lahato la

Advertising

repubblica : Ancona, erano stati assolti dallo stupro perche' la vittima era 'troppo mascolina'. Ora la Cassazione li condanna - fattoquotidiano : Furono assolti dallo stupro perché la vittima “è troppo mascolina”: la Cassazione li condanna in via definitiva a 5… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Messi in carcere due stupratori assolti in precedenza perché la vittima era stata ritenuta troppo mascolina da giudici donn… - MircoCadamuro : RT @Gazzettino: Stupri, «vittima troppo mascolina per essere violentata»: due uomini assolti in Appello condannati in Cassazione https://t.… - FarodiRoma : Messi in carcere due stupratori assolti in precedenza perché la vittima era stata ritenuta troppo mascolina da giud… -