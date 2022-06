Roger si ritira dall’Isola dei Famosi?

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 31 maggio 2022)L’epilogo sembra già scrito. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano cheBalduino sarebbe ad un passo dal ritirodei2022. Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermiera. Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco.