Ilary Blasi, clamoroso errore in diretta a “L’Isola Dei Famosi”. E’ bufera social (Di martedì 31 maggio 2022) Tornano le gaffes ormate Ilary Blasi. La concorrente svela il nome dell’eliminato prima della chiusura del televoto Si conclude il ventunesimo atto de L’Isola Dei Famosi 2022 e puntuali come un orologio svizzero, arrivano le consuete gaffe di Ilary Blasi. Nell’attesa di conoscere l’esito del tele voto, la conduttrice si lascia sfuggire il nome del concorrente eliminato prima che il termine previsto per le votazioni si concluda. La Blasi, avvisata dalla regia dello spoiler, cerca di rimediare: “scusate ho fatto il nome di Pamela ma in realtà il tele voto non è ancora chiuso . Chissà magari sono veggente”. Alla chiaro veggenza della Signora Totti, però, credono in pochi. Non è la prima volta, infatti, che Ilary Blasi inciampa in errori ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) Tornano le gaffes ormate. La concorrente svela il nome dell’eliminato prima della chiusura del televoto Si conclude il ventunesimo atto deDei2022 e puntuali come un orologio svizzero, arrivano le consuete gaffe di. Nell’attesa di conoscere l’esito del tele voto, la conduttrice si lascia sfuggire il nome del concorrente eliminato prima che il termine previsto per le votazioni si concluda. La, avvisata dalla regia dello spoiler, cerca di rimediare: “scusate ho fatto il nome di Pamela ma in realtà il tele voto non è ancora chiuso . Chissà magari sono veggente”. Alla chiaro veggenza della Signora Totti, però, credono in pochi. Non è la prima volta, infatti, cheinciampa in errori ...

FinaTrovato : RT @andreadelogu: A me i siparietti fra Ilary Blasi e Alvin fanno molto sorridere. Li trovo divertenti. Ciao. #isoladeifamosi - Pablit0rm : RT @MRoscioni: Quindi Cissè con Ilary Blasi nel privè era ironia e semplice sfottò, #Zaniolo / #Zaccagni è quasi da inchiesta parlamentare.… - GiancarloPoli7 : RT @giorgiodean: Gli indignati per il coro su #Zaccagni e l’ente morale S.S. Lazio dove stavano quando si parlava di Cissé con Ilary Blasi… - ArotaderomaTito : RT @giorgiodean: Gli indignati per il coro su #Zaccagni e l’ente morale S.S. Lazio dove stavano quando si parlava di Cissé con Ilary Blasi… - WhiteWidow_5050 : RT @MRoscioni: Quindi Cissè con Ilary Blasi nel privè era ironia e semplice sfottò, #Zaniolo / #Zaccagni è quasi da inchiesta parlamentare.… -