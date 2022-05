Euro 2032, Gravina annuncia: «Noi o la Turchia. Italia finalmente credibile» (Di lunedì 30 maggio 2022) Euro 2032, il presidente della FIGC Gabriele Gravina annuncia la candidatura dell’Italia per ospitare l’evento: le parole Gravina annuncia la candidatura dell’Italia per ospitare Euro 2032. Le dichiarazioni riportate dall’ANSA. LE PAROLE – «Per Euro 2032 ci siamo noi e c’è la Turchia. Siamo ben posizionati, l’Italia è finalmente credibile. Siamo l’unica federazione che con il professionismo femminile ha ritenuto di fare un passo di civiltà verso un mondo in grande crescita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022), il presidente della FIGC Gabrielela candidatura dell’per ospitare l’evento: le parolela candidatura dell’per ospitare. Le dichiarazioni riportate dall’ANSA. LE PAROLE – «Perci siamo noi e c’è la. Siamo ben posizionati, l’. Siamo l’unica federazione che con il professionismo femminile ha ritenuto di fare un passo di civiltà verso un mondo in grande crescita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

