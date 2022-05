CCNL Operai agricoli: ok al rinnovo, aumenti in arrivo (Di lunedì 30 maggio 2022) A soli cinque mesi dalla scadenza, il 31 dicembre 2021, del contratto collettivo per gli Operai agricoli e florovivaisti, lo scorso 23 maggio i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil e le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno siglato a Roma l’accordo di rinnovo del CCNL Operai agricoli che sarà in vigore sino al 2025. L’accordo impatterà su un milione di lavoratrici e lavoratori del comparto, con una serie di novità in tema di aumenti salariali, welfare e classificazione del personale. Grande attenzione poi al tema della bilateralità e del rafforzamento dell’integrazione tra scuola e lavoro. Soddisfazione per il rinnovo – lampo è stata espressa dal Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 maggio 2022) A soli cinque mesi dalla scadenza, il 31 dicembre 2021, del contratto collettivo per glie florovivaisti, lo scorso 23 maggio i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil e le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno siglato a Roma l’accordo didelche sarà in vigore sino al 2025. L’accordo impatterà su un milione di lavoratrici e lavoratori del comparto, con una serie di novità in tema disalariali, welfare e classificazione del personale. Grande attenzione poi al tema della bilateralità e del rafforzamento dell’integrazione tra scuola e lavoro. Soddisfazione per il– lampo è stata espressa dal Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota ...

