Spariti soldi della droga sequestrata, finanziere arrestato (Di sabato 28 maggio 2022) Avrebbe fatto sparire decine di migliaia di euro sequestrati durante un blitz antidroga di tre anni fa e poi avrebbe falsificato alcuni documenti per nascondere gli ammanchi agli uffici giudiziari. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Avrebbe fatto sparire decine di migliaia di euro sequestrati durante un blitz antidi tre anni fa e poi avrebbe falsificato alcuni documenti per nascondere gli ammanchi agli uffici giudiziari. Un ...

