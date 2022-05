Patrick Zaki: “Al processo rischio molto. Ma la libertà di parola è pietra miliare della democrazia” (Di sabato 28 maggio 2022) “Sto bene, il 21 giugno ci sarà la prossima udienza. Il procedimento è iniziato a settembre, mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta” in Egitto, “perché ho parlato della minoranza religiosa. Adesso rischio molto: la mia è una questione di libertà di parola“. Lo ha detto Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna rilasciato a dicembre dopo 22 mesi di detenzione in Egitto e ancora in attesa di processo. È intervenuto al Wired Next Fest a Firenze parlando sullo ‘Stato di diritto’. “Sono davvero sorpreso di quello che è accaduto negli ultimi anni – ha anche aggiunto Zaki sempre riferendosi alla sua detenzione – di tutto il supporto che ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “Sto bene, il 21 giugno ci sarà la prossima udienza. Il procedimento è iniziato a settembre, mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazioneminoranza cristiana copta” in Egitto, “perché ho parlatominoranza religiosa. Adesso: la mia è una questione didi“. Lo ha detto, lo studente egiziano dell’Università di Bologna rilasciato a dicembre dopo 22 mesi di detenzione in Egitto e ancora in attesa di. È intervenuto al Wired Next Fest a Firenze parlando sullo ‘Stato di diritto’. “Sono davvero sorpreso di quello che è accaduto negli ultimi anni – ha anche aggiuntosempre riferendosi alla sua detenzione – di tutto il supporto che ho ...

