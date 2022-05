Giro d’Italia 2022, il borsino della ventesima tappa: grande attesa per i big, Carapaz, Hindley e Landa si giocano il Giro (Di sabato 28 maggio 2022) Siamo ormai vicini alla resa dei conti. La ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia metterà di fronte ai corridori un percorso durissimo, forse il più duro dell’intera edizione. 168 km da Belluno all’infernale arrivo sul Passo Fedaia, in mezzo l’infinita ascesa del Passo San Pellegrino e la Cima Coppi di quest’anno, il Passo Pordoi con i suoi 2239 metri di altitudine. LA DIRETTA LIVE DEL TAPPONE della MARMOLADA DEL Giro d’Italia 2022 DALLE 12.15 In un’ultima settimana in cui ha sempre vinto un uomo in fuga, non perdiamo la speranza di vedere finalmente gli uomini di classifica lottare anche per il successo parziale. Jai Hindley e Mikel Landa potrebbero avere tutto l’interesse nel ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Siamo ormai vicini alla resa dei conti. Lae penultimadelmetterà di fronte ai corridori un percorso durissimo, forse il più duro dell’intera edizione. 168 km da Belluno all’infernale arrivo sul Passo Fedaia, in mezzo l’infinita ascesa del Passo San Pellegrino e la Cima Coppi di quest’anno, il Passo Pordoi con i suoi 2239 metri di altitudine. LA DIRETTA LIVE DEL TAPPONEMARMOLADA DELDALLE 12.15 In un’ultima settimana in cui ha sempre vinto un uomo in fuga, non perdiamo la speranza di vedere finalmente gli uomini di classifica lottare anche per il successo parziale. Jaie Mikelpotrebbero avere tutto l’interesse nel ...

