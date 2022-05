Advertising

borghi_claudio : Passati sei mesi da questa interrogazione... siamo ancora in attesa di vedere la strage di ragazzi che hanno contra… - CorriereQ : Covid: morto l’ex presidente dell’Albania Nishani - _xenio_ : RT @borghi_claudio: Passati sei mesi da questa interrogazione... siamo ancora in attesa di vedere la strage di ragazzi che hanno contratto… - iconanews : Covid: morto l'ex presidente dell'Albania Nishani - infoitinterno : Covid: a Reggio Emilia e provincia 165 nuovi contagi e 1 morto -

La Repubblica

... dal 1959 a Roma e in giro per il mondo, vescovo dal 1977, cardinale dal 1991, Sodano già in cura per varie patologie è stato infine colpito dal19 ed èalla clinica Columbus - dov'era ...Nishani è deceduto in un ospedale in Germania dove era ricoverato oltre un mese fa, a seguito di complicazioni postai polmoni. L'ex Capo dello Stato è stato membro del parlamento in due ... Operaio morto di Covid, azienda accusata di omicidio per assenza di protezioni (ANSA) - TIRANA, 28 MAG - Si è spento oggi all'età di 55 anni, Bujar Nishani, ex presidente dell'Albania (2012-2017). Nishani è deceduto in un ospedale in Germania dove era ricoverato oltre un mese fa ...Fu segretario di stato di due papi: con incontri riservati, cercò di dissuadere gli Usa e l’Occidente in occasione delle sue guerre del Golfo. Ma ebbe un ruolo di «frenatore» durante lo scandalo degli ...