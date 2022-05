“Isola dei Famosi”, Marialaura scoppia in lacrime: “Volevo rendere orgogliosa mia madre” (Di venerdì 27 maggio 2022) Sull’Isola dei Famosi, dopo i festeggiamenti per il compleanno di Carmen, all’alba, il buonumore della notte lascia spazio a nuovi nervosismi e malumori. Mercedesz si lamenta con toni accusatori, che non piacciono a Fabrizia, di essere stata costretta ad alzarsi più volte per tenere vivo il fuoco. Carmen si lascia prendere dallo sconforto a causa dell’assenza di Alessandro e anche Marialaura cede alle lacrime. Pensando al suo percorso sull’Isola, la pupa piange sulla spalla di Estefania raccontando di essere preoccupata di non riuscire a lasciare un segno o a distinguersi tra tutti. Inoltre, confessa di essersi sentita messa da parte dal gruppo soprattutto dopo l’ultima, inaspettata, nomination: “Volevo rendere orgogliosa mia mamma, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 27 maggio 2022) Sull’dei, dopo i festeggiamenti per il compleanno di Carmen, all’alba, il buonumore della notte lascia spazio a nuovi nervosismi e malumori. Mercedesz si lamenta con toni accusatori, che non piacciono a Fabrizia, di essere stata costretta ad alzarsi più volte per tenere vivo il fuoco. Carmen si lascia pdallo sconforto a causa dell’assenza di Alessandro e anchecede alle. Pensando al suo percorso sull’, la pupa piange sulla spalla di Estefania raccontando di essere preoccupata di non riuscire a lasciare un segno o a distinguersi tra tutti. Inoltre, confessa di essersi sentita messa da parte dal gruppo soprattutto dopo l’ultima, inaspettata, nomination: “mia mamma, ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Flavr7 : RT @riannuzziGPC: Dopo essere stata contesa per alcune settimane, l’Isola dei Serpenti, a sudovest di #Odessa, è saldamente in mano russa.… - UnioneSarda : #Sardegna - Sale la spesa sanitaria nell’Isola, ma il 14,8% dei sardi rinuncia a curarsi - fabioskyblue : Ah ma domani é il matrimonio di carlotta dell'isola dei famosi... Eh beh penso sia certo ci vada Jess #jerú - isola_in : RT @doppiavivi: Io e l'estate abbiamo dei conti in sospeso. -