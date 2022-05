“David Rossi è stato ucciso”: l’intercettazione dell’ex di Forza Italia imputato nel processo per ‘ndrangheta in Calabria (Di venerdì 27 maggio 2022) David Rossi? “Non si è suicidato. È stato ucciso”. Il commento sulla morte, nel 2013, dell’ex capo area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, è dell’ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, imputato per concorso esterno con la ‘ndrangheta nel maxi-processo Rinascita-Scott. Su quell’intercettazione, registrata nel marzo 2018 dai carabinieri del Ros, e sui rapporti tra Pittelli e l’ex presidente dell’Mps Giuseppe Mussari emersi durante le indagini, la Commissione parlamentare d’inchiesta ha sentito ieri il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Il magistrato ha parlato per quasi due ore durante la sua audizione che, in gran parte, si è svolta in seduta segreta. “Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)? “Non si è suicidato. È”. Il commento sulla morte, nel 2013,capo area comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, èsenatore diGiancarlo Pittelli,per concorso esterno con lanel maxi-Rinascita-Scott. Su quel, registrata nel marzo 2018 dai carabinieri del Ros, e sui rapporti tra Pittelli e l’ex presidente dell’Mps Giuseppe Mussari emersi durante le indagini, la Commissione parlamentare d’inchiesta ha sentito ieri il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Il magistrato ha parlato per quasi due ore durante la sua audizione che, in gran parte, si è svolta in seduta segreta. “Nel ...

Advertising

HuffPostItalia : Le due perizie e la possibile svolta sulla morte di David Rossi: 'È stato picchiato e tenuto per i polsi fuori dall… - 56assist : RT @zeljabov: si appresta a far entrare un po’ d’aria in ufficio aprendo la finestra, il direttore dell’ufficio stampa MPS David Rossi… - puparulepatan : RT @zeljabov: si appresta a far entrare un po’ d’aria in ufficio aprendo la finestra, il direttore dell’ufficio stampa MPS David Rossi… - puparulepatan : @zeljabov le rose sono rosse rubare è reato david rossi non si è suicidato - AFriendzoni : RT @zeljabov: si appresta a far entrare un po’ d’aria in ufficio aprendo la finestra, il direttore dell’ufficio stampa MPS David Rossi… -