Pepe: «Il Milan di Pioli come la Juventus di Conte» (Di giovedì 26 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell'ex esterno Simone Pepe, a Sport Mediaset, ha parlato del Milan di Pioli paragonandola alla Juventus di Conte. Milan – «L'Inter ha fatto qualche passo falso ma mi piace dar merito al Milan. Anche se l'Inter ha sbagliato, come per la Juve al primo anno di Conte, nessuno pensava che avrebbe potuto vincere il titolo. Tra questo Milan e quella Juventus ci sono similitudini. Hanno fatto un grande lavoro e dico che nessuno avrebbe puntato un euro sulla squadra di Pioli perché tutti vedevamo favoriti Inter e Napoli. Complimenti alla squadra e a Pioli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

