Dopo 2 anni di pandemia, come è cambiato l'uso degli smartphone da parte dei bambini? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il primo anno della pandemia di Covid - 19 ha portato una serie di interrogativi per i genitori , dall'aiutare i loro figli a gestire la tecnologia , all'aumento del tempo davanti allo schermo . I ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il primo anno delladi Covid - 19 ha portato una serie di interrogativi per i genitori , dall'aiutare i loro figli a gestire la tecnologia , all'aumento del tempo davanti allo schermo . I ...

Advertising

reportrai3 : LA BESTIA NERA di PAOLO MONDANI A Capaci, Cosa Nostra non ha agito da sola: estremisti di destra e uomini di mafia,… - demagistris : Solidarietà a #report,a @SigfridoRanucci e @paolomondani per la perquisizione subita oggi.Dopo 30 anni dalle stragi… - CottarelliCPI : Uber e ItTaxi, il più grande consorzio dei tassisti italiani, hanno raggiunto un accordo per la mobilità urbana che… - lindawhippet : RT @salvinimi: Dopo tanti anni in Italia credo di conoscere la lingua italiana perfettamente. Lo conosco talmente bene che so addirittura l… - ihcconc : RT @ClaudeTadolti: @Napalm51 Più che altro ha fatto molto ridere che risultasse un ipocondriaco tutto pro-vax, terrorizzato dal #raffreddor… -