Charlene e Gabriella di Monaco | una dolcissima serata mamma e figlia… e quelle parole sulla fragilità

Leggi su amica

(Di mercoledì 25 maggio 2022)Wittstock si regala unafiglia. La principessa di, con un nuovo look, e la piccolahanno partecipato insieme alla Monte-Carlo Fashion Week. Un momento solo per loro, per riavvolgere il nastro di un rapporto lacerato dai lunghi mesi di assenza della moglie del principe Alberto, prima in Sudafrica per i delicati interventi dovuti a un’infezione otorinolaringoitarica mai del tutto chiarita, poi in clinica in Svizzera. Unada ricordare.DI, IL SUO NUOVO PIXIE SPETTINATO Stavolta il sorriso non è tirato È la terza uscita della principessa dal suo ritorno ae dalla ripresa degli impegni istituzionali dello scorso 30 aprile. Ed è la prima volta ...